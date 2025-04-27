Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:29

Güncelleme: 27.04.2025 - 15:29

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilk kez 2024 yılında hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu ön koşul haline getirilen bu sınav, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerini artırmak ve mesleğe daha donanımlı bireyler kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlandı. Peki, HMGS/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (2025-HMGS/1) ait Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.

Sınava katılan adaylar, 27 Nisan 2025 saat 13.55'ten itibaren, sınav sorularının tamamını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın erişim süresi 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar sorulara erişim sağlamaları gerekiyor.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.