2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ne zaman? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ayrıntıları belli oldu. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ne zaman? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ne zaman? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:54

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), yüzbinlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar, artık KPSS yerine AGS puanı ile değerlendirilecek. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ne zaman? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AGS NE ZAMAN? 

ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.


Etiketler: #MEB AGS #Akademi Giriş Sınavı #milli eğitim bakanlığı

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