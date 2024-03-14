HÜDA PAR Milletvekili Dinç, laik eğitim sistemini hedef aldı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:10

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:10

HÜDA PAR, laik ve karma eğitimi hedef almayı sürdürüyor. Eğitimin dinselleştirilmesi için çabalayan HÜDA PAR’dan bu kapsamda yeni bir açıklama geldi. HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yerel seçimlere yönelik çalışmları kapsamında yerel bir gazeteye açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Dinç, kadına yönelik şiddetin ve tacizin artmasının nedenini İslam’a uygun eğitim verilmemesine bağladı. Dinç söz konusu açıklamasında; “Bu ülkenin yüzde 99’u müslüman ama taciz çok uygulanıyor. Yüzde 99 müslüman ama kadına şiddet yaşanıyor. Sen bu toplumu müslümanlığa göre yetiştiriyor musun? Sen İslami eğitim mi veriyorsun, yoksa İslama aykırı mı eğitim veriyorsun? Sen bu gençlere bugün; kul hakkını, peygamberin merhametini, hayasını, iffetini, hak - hukuka riayetini, sözünde durmasını, Allah’tan korkmasının eğitimini veriyor musun? Yok. Hem bana İslami bir eğitim vermiyorsun hem benden İslami performans bekliyorsun. Burada bir çelişki yok mu? Gençlerimiz sizce İslam’ı ne kadar biliyor. Eğitim sistemimiz bizi İslam’dan uzaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

‘Dinin değil, evrensel değerleri benimseyen insanlar’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, HÜDA PAR’lı Dinç’in ifadelerini gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Özbay, “Eğitim yasalarımızca laik, bilimsel ve kamusaldır. Eğitimin amacı; kendi hak ve özgürlüklerini bilen ve bunları savunabilen, dinin değil insanlığın evrensel birikiminin ve değerlerinin öğretisiyle çağdaş ve bilimsel eğitim hakkına eşit ve nitelikli şekilde ulaşan, demokrasinin kuralları ile uygulamalarını benimseyen özgür insalar yetiştirmektir. Siyasi iktidarın ve yandaşı olan bu tür gerici yapıların anladığı gibi siyasal İslamcı dayatmalarla yetiştirilen itaatkar bir topluluğu yetiştirmeyi değil; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim programları da laik eğitim çerçevesinde oluşturulmalıdır” dedi.

‘Karanlık bir kurnazlık’

HÜDA PAR’ın amacının laik düzeni ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Özbay, “Her fırsatta cumhuriyete ve Atatürk’e hakaret etmeyi iş edinmiş bu tür yapıların topluma ve insalığa örnek olabileceği tek bir şeyi yoktur. Laik, çağdaş ve bilimsel eğitimin önemli bir amacı da bu gerici ve çağdışı zihniyeti kurutmaktır. Bu bakış açısı eğitimi gerici niyetlere alet etmeye çalışanların sergilediği karanlık bir kurnazlıktır. Bu karanlık düşleri bu yapılara kurduran maalesef ki cumhuriyetin imkanları ile yıllardır bu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. Cüreti oradan alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Medrese öğrencileri için fitre topluyorlar

Terör örgütü Hizbullah’a siyasi ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad’ul Ulema), yasadışı medreselerinde eğitim gören öğrencileri kullanarak fitre kampanyası başlattı. Birliğin sosyal medya hesabından yapılan çağrıda; “Fitreniz medrese talebelerine aş olsun” denildi. 1 kişi için fitre bedeli ise 130 TL olarak açıklandı.



