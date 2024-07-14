Hukuk fakültesine maliyeci profesör

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Üniversiteler nitelikli eğitim verecek akademik kadro oluşturamıyor. Afyon-Kocatepe Üniversitesi’nin de akademik kadrosundaki eksiklikler dikkat çekiyor. 2023 faaliyet raporuna da bu eksiklik diğer senelerde olduğu gibi “Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması” ifadeleriyle yansıdı. Üniversitenin hukuk fakültesi, bölümün internet sitesinde yer alan “Türkiye’nin en genç hukuk fakültelerinden birisi” tanımlamasıyla 2010’da kuruldu. Bölümün dekanlığını yapan Prof. Dr. İhsan Cemil Demir’in hukuk alanında eğitimi bulunmuyor. Maliye alanında çalışmalar yapan Demir, bölümün resmi sitesinde yayımlanan akademik personel listesine göre kadrodaki tek profesör.

DIŞARIDAN AKADEMİSYEN

Demir’in dışında, doçent unvanına sahip iki kişinin olduğu görülüyor. Doktor unvanına sahip akademik personel sayısı ise 6. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlas sitesinde yer alan güncel verilere göre üniversitenin kontenjanı 140 kişi olarak belirlenmiş. Geçtiğimiz senelerde belirlenen kontenjanın tamamı dolmuş.

Bölümün 2022-2023 öz değerlendirme raporunda da akademik yetersizliklere değinilerek “Fakültemizin öğretim kadrosu bir hukuk fakültesi için sayıca yeterli değildir. Bazı temel alan dersleri, örneğin Roma hukuku, milletlerarası özel hukuk için diğer hukuk fakültelerinden ders saati ücretli öğretim elemanı görevlendirilmektedir” ifadesine yer verildi. Aynı raporda, akademik kadroda “nicelik eksik, nitelik yüksek” olduğu ileri sürüldü, “Arş. Gör. ve Öğr. Gör. olarak fakültemizde görev yapan öğretim elemanları ise lisansüstü eğitimlerini tamamlama bakımından gerekli çabayı göstermektedir” dendi.