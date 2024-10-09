Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu'ndan üniversite personeli açıklaması: İnsan onuruna yaraşır maaş ve çalışma koşulları sağlanmalıdır

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:25

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu üniversite personellerinin çalışma koşullarına ilişkin bir açıklama yaptı. Üniversitelerde personel sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Kuruoğlu, "İş yükü çok fazladır. İş tanımları belirsizdir. Yüksek Öğretim Kanununun 13/B maddesi, çalışanlar üzerinde sürgün maddesi olarak kullanılmaktadır. Birçok üniversite görevde yükselme sınavlarını yapmamakta yapılan üniversitelerde ise torpil hâkim olmaktadır" dedi.

YÜKSEK FİYAT, KALİTESİZ YEMEK



Üniversite çalışanlarının büyük bir kısmının yıldırmaya (mobbing) uğradığını söyleyen Kuruoğlu, "Aynı işi yapan personeller arasında maaş farklılıkları bulunmaktadır. Sınav gözetmenlikleri gibi ek görevlerde çalışanlar arasında ayrım yapılmaktadır. Bu ayrımlar sendikal, siyasi ve idareye yakınlık olarak değişmektedir. Çalışanların beslenme hakkı yüksek fiyat, kalitesiz yemek ile ihlal edilmektedir.Üniversite çalışanlarının başka üniversitelere geçiş hakkı rektörlerin iki dudağı arasından çıkarılmalı YÖK tarafından üniversiteler arası adil bir yer değiştirme düzenlemesi yapılmalıdır" diye konuştu.

Kuruoğlu son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite idari personeli bu ülkenin üvey evlatları değildir. İnsan onuruna yaraşır maaş ve çalışma koşulları sağlanmalıdır. Yüksek Öğretim Tazminatından ve Döner sermaye gelirlerinden idari personelin yararlanması sağlanmalıdır."







