Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:08

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı' kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024 - 2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.

İBB tarafından üniversite öğrencilerine, "Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek" ı İBB burs başvuruları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapılacak.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.