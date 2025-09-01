İBB burs başvuruları ne zaman? 2025 İBB burs ücreti ne kadar? İBB burs başvur nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerine burs ödemesi sağlıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman? 2025 İBB burs ücreti ne kadar? İBB burs başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

2025 İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İBB burs başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda başvurular genellikle Eylül ayının son haftasında başlayıp Ekim ortasına kadar devam etmişti. 2025 yılı için de benzer bir başvuru takvimi öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

2025 İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

2024 yılında İBB bursu aylık 2.000 TL olarak öğrencilere ulaştırılmıştı. 2025 yılı için ise burs miktarında ekonomik koşullara bağlı olarak artış yapılması öngörülüyor. Ancak kesin tutar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerden başvuru sırasında kimlik bilgileri, öğrenci belgesi, aile gelir durumunu gösteren belgeler ve ikametgâh bilgileri talep edilmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ise öğrenciler, sistem üzerinden başvuru durumlarını kolaylıkla takip edebilmektedir.