Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:08

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:08

2024-2025 İBB burs başvurularının ne zaman başlayacağı, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. İstanbul'da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere tanımlanacak olan İBB bursları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.

2023 yılında başvurular 26 Eylül itibariyle başlamıştı. Konuya dair İBB'den resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.