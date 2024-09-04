Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:29

Güncelleme: 04.09.2024 - 17:29

Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine verilecek olan burs ödemeleri için başvurular eylül ayı itibarıyla başlayacak. Peki, TEV burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?? TEV burs başvuru ücreti ne kadar?

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;

Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım

Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım

Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Ekim

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.

Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

TEV tarafından bu yıl üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL, meslek lisesine 2 bin 200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL, üstün başarılılara ise 9 bin TL burs imkanı sağlanacak.