VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:02

Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihlerinden biri olan Vakıflarlar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurularını online sistem üzerinden duyuruyor. Geçtiğimiz sene ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde; yükseköğrenim burs başvurusu ise 20 - 31 Ekim tarihleri arasına tamamlanmıştı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim yılı Yükseköğretim burs başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri netleştiğinde www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM 2024-2025 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM 2024-2025 burs ücretleri henüz açıklanmadı.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.