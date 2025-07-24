İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Temmuz itibarıyla 24 farklı meydanda ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı verecek. Peki, İBB YKS tercih danışmanlığı nasıl alınır, nereye başvurulur? İBB YKS tercih danışmanlığı nerede?

İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERECEK

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan merkezlerde, psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.

İBB’nin 180 kişiden oluşan danışman kadrosu, tercih listelerini oluştururken gençlerin yeteneklerini, tercih edecekleri alanlarla ilgili beklentilerini, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanlarını, ulaşım olanaklarını ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiği gibi konularda da rehberlik edecek.

İBB ÜCRETSİZ YKS DANIŞMANLIĞI TARİHLERİ

25 Temmuzdan itibaren kurulacak İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde, tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verilecek.

İBB TERCİH ROBOTU DA KULLANILABİLECEK

İBB’nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engeli ya da sağlık durumu nedeniyle merkezlere gelemeyen adaylara evde veya hastanede danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm adaylar https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan “İBB Tercih Robotu” sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİH MERKEZLERİNİN YER ALDIĞI MEYDANLAR

Avrupa Yakası;

Avcılar Meydanı

Bağcılar Meydanı

Bahçelievler Şirinevler Meydanı

Bakırköy Meydanı

Beylikdüzü Meydanı

Beyoğlu Taksim Meydanı

Beşiktaş Meydanı

Esenler Meydanı

Esenyurt Meydanı

Fatih Aksaray Meydanı

Gaziosmanpaşa Meydanı

Silivri Meydanı

Sultangazi Meydan

Şişli Meydanı

Anadolu Yakası;

Adalar (Büyükada İBB Koordinatörlüğü)

Beykoz Meydanı

Çekmeköy Meydanı

Kadıköy Meydanı

Kartal Meydanı

Pendik Meydanı

Sultanbeyli Meydan

Şile Meydanı

Ümraniye Meydanı

Üsküdar Meydanı