İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
İBB yurt başvuruları 21-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı. İBB yurtlarına başvuru yapan öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. Merakla beklenen açıklama İBB'den geldi. İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sorunlarını çözmek için yurt açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 22 binden fazla öğrenicin yurt başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB yurt başvuru sonuçları 15 Eylül itibarıyla açıklandı.
İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
İBB'nin 8 kız yurdu, 6 erkek yurdu bulunuyor. Bu yıl yurt ücreti 2 öğün yemek dahil olmak üzere 1300 lira olarak belirlendi.
İBB YURTLARI NEREDE?
11 ilçede 14 yurdu bulunuyor.
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Avcılar 2 Kız Öğrenci Yurdu (2021)
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
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