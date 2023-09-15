İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 16:39

Güncelleme: 15.09.2023 - 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021 yılında artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sorunlarını çözmek için yurt açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 22 binden fazla öğrenicin yurt başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB yurt başvuru sonuçları 15 Eylül itibarıyla açıklandı.

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin 8 kız yurdu, 6 erkek yurdu bulunuyor. Bu yıl yurt ücreti 2 öğün yemek dahil olmak üzere 1300 lira olarak belirlendi.

İBB YURTLARI NEREDE?

11 ilçede 14 yurdu bulunuyor.

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Avcılar 2 Kız Öğrenci Yurdu (2021)

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu