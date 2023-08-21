Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:31

İBB yurt başvuruları binlerce öğrencinin gündeminde. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından İBB yurt başvuruları tarihleri merak konusu oldu. Peki, İBB yurt başvuruları başladı mı? 2023-2024 İBB yurt başvuru tarihleri ne zaman? İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB yurt ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İBB yurt başvuruları 21-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. 8 Eylül tarihine kadar rapor komisyona sunulacak.

İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ise 11 Eylül 2023 tarihinde toplanacak ve rapor doğrultusunda başvuruları değerlendirecek.

Kesin sonuçlar ise asil ve yedek liste ile birlikte aynı gün yani 11 Eyül'de online olarak ilan edilecek.

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin 8 kız yurdu, 6 erkek yurdu bulunuyor. Bu yıl yurt ücreti 2 öğün yemek dahil olmak üzere 1300 lira olarak belirlendi.

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB yurt başvuruları internet üzerinden, https://yurt.ibb.istanbul/ sitesinden yapılıyor.

İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB yurtlarında asil kayıt hakkı elde eden öğrenciler 15 Eylül'den itibaren yurtlara giderek yerleşme işlemlerini yapabilir.