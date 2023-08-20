Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 20.08.2023 - 11:35

YKS 2023 yerleştirme süreci tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvuruları gündeme geldi. Peki, KYK başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları geçen sene, 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sene için net bir tarih henüz açıklanmadı fakat tahminlere göre ilk yerleştirme işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayının sonunda KYK yurt başvuru işlemleri başlayacak.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu seneki KYK burs ve kredi başvurularının, ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilecek.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınıyor.