İçten içe kıskanan 4 erkek burcu: Bu burçlar rekabeti aşk sanıyor

Kıskanmak, sevmenin en doğal yansımalarından biri olabilir. Fakat bazı burçlar, bu duyguyu derinlemesine ve çoğu zaman gizliden gizliye yaşar. Aşkı sahiplendikleri kadar, dostlukta da rekabeti severler. Özellikle erkek burçlarında bu kıskançlık daha gizli bir biçimde seyreder. Peki kim bu duygularını saklayan ama kalbinde fırtınalar koparan burçlar?

AKREP BURCU

Akrep erkeği, duygularını derin yaşar ama kolay kolay dışa vurmaz. Sevdiği kişinin başkasıyla ilgilenmesine tahammül edemez. Duygularını bastırdığı için, kıskançlığı çoğu zaman sessiz bir öfkeye dönüşebilir. Onun için sadakat her şeydir ve ihanetin en küçüğüne bile sert tepki verir.

YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç erkeği, sevdiği kişiye sıkı sıkıya bağlanır. Bu bağlılık zamanla kıskançlığa dönüşebilir, özellikle de güven duygusu zedelendiyse. Onun kıskançlığı daha çok alınganlık ve içine kapanma şeklinde kendini gösterir. Gözlerinde kıskançlık değil, kırgınlık okunur.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği ciddi görünse de, sevdiği kişiye karşı yoğun bir sahiplenme duygusu taşır. Onun kıskançlığı sessiz ve stratejiktir. Rakip gördüğü kişiyi analiz eder ve fark ettirmeden uzaklaştırmak ister. Soğukkanlı görünmesine rağmen içten içe büyük bir rekabet yaşar.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği ilgi odağı olmayı sever ve partnerinin de gözünü ondan ayırmamasını ister. Başkalarına gösterilen ilgiden rahatsız olur ama bunu açıkça dile getirmez. Gururu nedeniyle kıskançlığını gizlemeye çalışır ama mimikleri ve davranışları çok şey anlatır. Kendisini tehdit altında hissettiğinde sevgisini savunmaktan çekinmez.