İddiaların adresi Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürünün öğretmenlere yıldırma (mobbing) uyguladığı iddia edildi. Müdürün yerine yeni müdür atandığı halde mevcut müdürün okuldaki görevine devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler okuldaki öğretmenlerin görüşünü aldı. Öğretmenlerin, müdürün kendilerine uyguladığı baskı ile ilgili Çekmeköy ilçe milli eğitim müdürüne şikâyette bulunduğu öğrenildi. İlçe milli eğitim müdürünün “Ben bu okuldan çok çektim. Soruşturmada adı geçen tüm öğretmenleri okuldan gönderteceğim” dediği ileri sürüldü. İlçe milli eğitim müdürü iddialar ile ilgili “Bu veya benzeri konular hakkında müfettişler inceleme yaptığı ya da yapacağı için bizim bir açıklama yapmamız doğru değil” dedi.