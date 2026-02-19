İkinci ara tatili ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatili kaç gün sürecek?

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, ikinci ara tatili ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.