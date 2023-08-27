İngiliz eğitimci: Müdür yaftalama çabasında

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Türk öğretim elemanlarına göre düşük maaş aldıklarını ve YÖK’ün aldığı karar ile “eşit işe eşit ücret” prensibine uygun bir şekilde iyileştirme istediğini belirten Kemp, Kuruoğlu yönetiminin kendisi hakkında disiplin soruşturmasını açtığını belirtti.

Gülmira Kuruoğlu’nun üniversite veri tabanında yabancı dil bilgisinin yalnızca “Rusça” olarak görüldüğünü söyleyen İngiliz eğitimci Kemp şunları kaydetti: “Bizlerle bırakın İngilizce konuşmayı, çevirmen yardımı ile dahi iletişim kurmaktan imtina etmiştir. Daha da vahimi kendisiyle görüşmek için makam odasına gittik diye ‘randevu almaksızın amir odasına gitmek’ iddiasıyla disiplin hükümlerince yine işlem tesis etmiştir.”

SORUMLULUĞU REKTÖRE ATTI

Kuruoğlu’nun yaptığı açıklamada İngiliz hocaların işten atılmasına ilişkin bir yetki ve sorumluluğun Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar yönetimindeki rektörlük makamında olduğunu işaret eden Kemp, “İş akdi feshi gibi ağır bir yaptırımla beraber, şahsımı hedef alan iş ve eylemlerin er ya da geç yargı kararlarıyla bozulacağına ve hukukun adalet doğuracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. İngiliz eğitimci yetkili devlet kurumları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yerinde denetim yapılmasını istedi.