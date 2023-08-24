Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Kuruoğlu: İngiliz eğitimciler maaşı beğenmedi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:25

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:25

Cumhuriyet Gazetesi’nin duyurduğu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu; 17 yıldır kurumda görev yapan İngiliz vatandaşı Nadine Freda Kemp’in kanser tedavisi görürken iş akdini feshetmesi ve 25 yıldır Türkiye’de eğitimci olarak yaşamını sürdüren bir diğer İngiliz eğitimci Nigel Paul Ashley’in de baskılar nedeniyle emekliye ayrıldığını açıklaması üzerine bir basın açıklaması yayımladı.

Kemp’in sözleşme süresinin uzatılmaması ve Ashley’in de emeklilik kararı almasını doğrulayan Prof. Dr. Kuruoğlu, “Buradaki meselenin özünde, maaşlarını beğenmeyen ve İngiliz oldukları için başka hocalardan daha fazla maaş almayı hak ettiğini düşünen kişilerin olmasıdır” diye konuştu.

“TOPLAM ÜÇ DEFA ZAM YAPILDI”

10 yabancı uyruklu öğretim elemanına, toplamda üç defa maaş artışı yapıldığını aktaran Gülmira Kuruoğlu, Kemp ve Asley’in de aralarında bulunduğu dört İngiliz öğretim elemanın durumdan memnun olmadıklarını gerekçelerinin de “İngiliz vatandaşı oldukları için daha fazla maaş almaları gerektiği” şeklinde açıkladıklarını ve “Bu kadar maaşa, bu kadar iş” diyerek dersleri vermekten ve diğer görevlerini yapmadıklarını ifade etti.

İngiliz eğitimciler için disiplin soruşturması açıldığını ve kınama cezası verildiğini belirten Kuruoğlu, “YÖK’ün öngördüğü maaşla çalışmayı kabul etmeyen, görev ve sorumluluklarını yapmak istemeyen Sayın Kemp’in görev süresinin uzatılması uygun görülmemiş; Sayın Asley ise kendi isteğiyle emekli olmuştur” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bir devlet kurumu olduğunu aktaran Kuruoğlu, "Yöneticilerin unvanı ne olursa olsun bir akademisyeni işinden kovması ya da bir kişiyi istediği şekilde işe alması hukuken mümkün değildir. Son derece sorumsuzca hazırlanan haberlerde, sanki şahsımın böyle bir hak ve yetkiye sahip olduğu ve bunu kullandığı gibi bir algı oluşturmak istenmektedir. Bunun olamayacağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndaki şekliyle sarih ve nettir. Bu gerçekliğin anlaşılmayacak tarafı da yoktur" ifadelerini kullandı.



İngilizce dahil dört dil bildiğini aktaran Kuruoğlu, kız kardeşi olan E.S.’nin de 2017 yılından beri kurumda olduğunu belirtti.

