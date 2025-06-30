Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (E-Tep) başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? e-TEP ne zaman yapılacak?

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (E-Tep) başvurularının başladığını duyurdu. Sınava başvurular, 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak olan e-TEP, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefliyor.

E-TEP SINAVI NEDİR?

ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), İngilizce dil yeterliliğini dört temel beceri üzerinden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmek üzere tasarlandı. Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) kriterlerine uygun olan bu sınav, TOEFL, IELTS ve PTE gibi dünyaca bilinen sınavlarla aynı doğruluk düzeyine sahip olacak şekilde planlandı.

E-TEP SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

e-TEP, ilk kez 19 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, yalnızca elektronik sınav merkezlerinde ve bilgisayar üzerinden uygulanacak. İlk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki sınav merkezlerinde yapılacak olan sınavın, ilerleyen dönemlerde Türkiye genelindeki diğer merkezlerde de uygulanması hedefleniyor.