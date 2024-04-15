Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:19

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:19

Yüzbinlerce öğrencini sınav yerleri bursluluk sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla belli olacak. Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Adaylar için önemli olan diğer bir detay ise sınav yerleridir. Sınav yerleri, sınavdan tam 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu bilgileri takip etmek adaylar için önemlidir, böylece sınav günü için gereken hazırlıkları zamanında yapabilirler.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Adaylar için önemli olan diğer bir detay ise sınav yerleridir. Sınav yerleri, sınavdan tam 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu bilgileri takip etmek adaylar için önemlidir, böylece sınav günü için gereken hazırlıkları zamanında yapabilirler.

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İOKBS'ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini alabilmek için sorgulama ekranını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sınav kılavuzuna göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden erişilebilir durumda olacaktır.