Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:24

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:24

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak? MEB bursluluk sınavı başvuru şartları neler? İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

2024 başvuru kılavuzuyla değişecek madde ise şu şekilde;

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan

yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlenmişti.