İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Peki, İSG sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 İSG ne zaman? İSG sınava giriş belgesi nasıl alınır?

İ SG SINAV G İRİŞ YERLERİ A ÇIKLANDI MI?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı.

İSG sınavına katılacak adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

İ SG SINAVA G İRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine 1 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

İ SG NE ZAMAN?

2025 İSG sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.