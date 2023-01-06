İsmail Hakkı Tonguç’un adına yeni ödül
İHTBV, Köy Enstitüleri’nin felsefesi ve ilkeleri ile uyuşan eğitim uygulamalarını özendirmek için İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü verecek.
İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı (İHTBV), Türkiye’de her yıl yurt içinde gerçekleşen ve Köy Enstitüleri’nin felsefesi ve ilkeleri ile uyuşan eğitim uygulamalarını özendirmek amacıyla İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü vermeyi kararlaştırdı.
İHTB Vakfı Yönetim Kurulu’nca belirlenen yazman üye, basın-yayın organlarını, eğitim dergilerini yıl boyunca izleyecek; sendikalar, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile temasa geçecek ve ödüle aday olabilecek olan eğitim uygulamalarını bir liste ile ödül seçici kuruluna sunacak. İHTBV Yönetim Kurulu Başkanı Işık Kansu, Başkan Yardımcısı Metin Atuf Kansu ile üyeler Özgür Aydın, Dr. Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. Haluk Erdem, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Günay Güner, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşan ödül seçici kurulu, her yıl nisan ayı başında toplanarak, aday olan önerileri gözden geçirecek ve ödülün hangi uygulamaya verileceğini belirleyecek. Her yıl tek bir eğitim uygulamasına verilecek ve paylaştırılamayacak olan ödül, 17 Nisan’da açıklanacak.
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