İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da rektörlük yemekhaneye yüzde 50 zam yaptı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:46

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:46

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da rektörlük, geçen yıl ocak ayında 21 TL, en son ise 32.50 TL olan bir öğün yemekhane ücretine yaklaşık yüzde 50 zam yaparak 49 TL’ye yükseltti. 2024 Ocak ayından beri yapılan bu üçüncü zamla birlikte okulda yemeğe bir yılda yaklaşık yüzde 130 zam yapıldı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ödemesine yüzde 50 zam yapılırken yemekhaneye yapılan zam oranı tepki çekti. Öğrenciler 2-3 Ocak tarihlerinde yemekhaneyi boykot edeceklerini açıkladı. Yemekhane ücreti KYK ödemesiyle karşılaştırıldığında bir öğrenci en ucuz KYK yurdunda kalsa bile yemekhanede günde iki öğün yemek yiyemiyor.

ÖĞRENCİ BORÇLU ÇIKACAK

Yeni açıklanan fiyata göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da KYK ödemesi ile geçinmek zorunda kalan öğrenciler barınma ve beslenme arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Zamlı fiyatla birlikte bir öğrencinin okul yemekhanesinde sadece iki öğün yemek için harcayacağı günlük miktar 98 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğrencilere “müjde” olarak açıklanan KYK kredi/burs ödemesi ise günlük 100 TL’ye denk geliyor. Buna göre bir öğrenci KYK’den aldığı ödemeyle üç öğün yemek bile yiyemiyor. İki öğün yediği yemekten sonra ise ay sonunda başka hiçbir harcama yapmadan cebine 60 TL kalıyor. KYK yurtları arasında en ucuz seçenek olan, aylık fiyatı 517.50 TL olan, 6-8 öğrencinin kaldığı, banyo ve tuvaletlerin ortak kullanım olduğu “1. tip” yurt ücretini de çıkarınca bir öğrenci sadece günde iki öğün beslenme ve barınma için her ay 457.50 TL borca giriyor.