İstanbul’da kaç tane KYK yurdu var? İstanbul'daki KYK yurtları nerede? İstanbul'daki KYK yurtları ve adresleri...
İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler KYK yurtları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da kaç KYK yurdu var? İstanbul'daki KYK yurtları nerede? İşte İstanbul'daki KYK yurtları ve adresleri...
Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencileri yurt ve ev bulma telaşı sardı. Özellikle İstanbul’da üniversite kazanan gençlerin işi, biraz daha zor gözüküyor. İstanbul’u kazanan öğrenciler, şimdiden KYK yurtlarını araştırmaya başladılar. İstanbul’da hangi semtte hangi KYK yurdunun olduğunu sizin için listeledik.
İşte İstanbul KYK öğrenci yurtları listesi...
ANADOLU HİSARI YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Anadolu Hisarı Mah. Cuma Yolu Sok. Göksu Cd. No:1, 34815 Beykoz/İstanbul
EDİRNEKAPI KIZ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Topkapı, No:127, Adnan Menderes Blv. Edirnekapı Erkek Öğrenci Yurdu, No:127. 34093 Fatih/İstanbul
ÇEMBERLİTAŞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi:Binbirdirek, 24, Peykhane Cd. 34122 Fatih/İstanbul
VEZNECİLER YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Kalenderhane, Darül Elham Sk. No:6, 34134 Beyazıt/Fatih/İstanbul
AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN ÖGRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Merdivenköy Mh. Çömlekçi Çukuru Sok. No:33 34732 Kadıköy/İstanbul
ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi:Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul
FLORYA BEŞYOL KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Beşyol Mahallesi. Beşyol Yanyolu Sokak N0:29 Küçükçekmece/İstanbul
AVCILAR-ATATÜRK YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi:Üniversite Mahallesi, Kamp Sokak No.2
VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Ataşehir Atatürk, Girne Cd, 34758 Ataşehir/İstanbul
ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İstanbul
1453 ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi:Turgut Özal Mahallesi, 68.Sokak No:50/2 Esenyurt/İstanbul
İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Kız
Yurt adresi: Erguvan Sok. No:8 Osmangazi Mah. Sancaktepe/İstanbul
KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Yurt adresi: Şehsuvarbey Mah. Cömertler Sok. No:4 Kumkapi/Fatih/İstanbul
Yurt tipi: Erkek
BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
Yurt adresi: Ptt Evleri, Hacı Osman Bayırı Cd. No:20, 34457 Sarıyer/İstanbul
Yurt tipi: Erkek
SADABAD ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Erkek
Yurt adresi: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 Kağıthane/İstanbul
MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Erkek
Yurt adresi: Zümrütevler Mahallesi, Emek Caddesi, No: 91 Maltepe/İstanbul
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Erkek
Yurt adresi: Ziya Gökalp Mah. Muhsin Ertuğrul Cad. No:2 Başakşehir/İstanbul
ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Erkek
Yurt adresi: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 Kıraç/Esenyurt
MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Erkek
Yurt adresi: Haramidere Yolu Cad. No:26 Zafer Mah. Esenyurt/İstanbul
ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Karma
Yurt adresi: Halit Ziya Türkkan Sok. No:8 Kaptanpaşa Mah. Şişli/İstanbul
FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU
Yurt tipi: Karma
Yurt adresi: Ensar Cd. No:2 Gençosman Mh. 34165 Güngören/İstanbul
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