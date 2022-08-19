İstanbul’da kaç tane KYK yurdu var? İstanbul'daki KYK yurtları nerede? İstanbul'daki KYK yurtları ve adresleri...

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:52

Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencileri yurt ve ev bulma telaşı sardı. Özellikle İstanbul’da üniversite kazanan gençlerin işi, biraz daha zor gözüküyor. İstanbul’u kazanan öğrenciler, şimdiden KYK yurtlarını araştırmaya başladılar. İstanbul’da hangi semtte hangi KYK yurdunun olduğunu sizin için listeledik.

İşte İstanbul KYK öğrenci yurtları listesi...

ANADOLU HİSARI YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Anadolu Hisarı Mah. Cuma Yolu Sok. Göksu Cd. No:1, 34815 Beykoz/İstanbul

EDİRNEKAPI KIZ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Topkapı, No:127, Adnan Menderes Blv. Edirnekapı Erkek Öğrenci Yurdu, No:127. 34093 Fatih/İstanbul

ÇEMBERLİTAŞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi:Binbirdirek, 24, Peykhane Cd. 34122 Fatih/İstanbul

VEZNECİLER YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Kalenderhane, Darül Elham Sk. No:6, 34134 Beyazıt/Fatih/İstanbul

AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN ÖGRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Merdivenköy Mh. Çömlekçi Çukuru Sok. No:33 34732 Kadıköy/İstanbul

ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi:Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul

FLORYA BEŞYOL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Beşyol Mahallesi. Beşyol Yanyolu Sokak N0:29 Küçükçekmece/İstanbul

AVCILAR-ATATÜRK YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi:Üniversite Mahallesi, Kamp Sokak No.2

VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU



Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Ataşehir Atatürk, Girne Cd, 34758 Ataşehir/İstanbul

ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İstanbul

1453 ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi:Turgut Özal Mahallesi, 68.Sokak No:50/2 Esenyurt/İstanbul

İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Kız

Yurt adresi: Erguvan Sok. No:8 Osmangazi Mah. Sancaktepe/İstanbul

KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Yurt adresi: Şehsuvarbey Mah. Cömertler Sok. No:4 Kumkapi/Fatih/İstanbul

Yurt tipi: Erkek



BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU

Yurt adresi: Ptt Evleri, Hacı Osman Bayırı Cd. No:20, 34457 Sarıyer/İstanbul

Yurt tipi: Erkek

SADABAD ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Erkek

Yurt adresi: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 Kağıthane/İstanbul

MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Erkek

Yurt adresi: Zümrütevler Mahallesi, Emek Caddesi, No: 91 Maltepe/İstanbul

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Erkek

Yurt adresi: Ziya Gökalp Mah. Muhsin Ertuğrul Cad. No:2 Başakşehir/İstanbul

ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Erkek

Yurt adresi: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 Kıraç/Esenyurt

MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Erkek

Yurt adresi: Haramidere Yolu Cad. No:26 Zafer Mah. Esenyurt/İstanbul

ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Karma

Yurt adresi: Halit Ziya Türkkan Sok. No:8 Kaptanpaşa Mah. Şişli/İstanbul

FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU

Yurt tipi: Karma

Yurt adresi: Ensar Cd. No:2 Gençosman Mh. 34165 Güngören/İstanbul