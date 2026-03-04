AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Peki, İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? İÜ AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

AUZEF öğrencilerinin kayıt yenileme süreci 16 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Kayıt yenileme işlemleri 6 Mart 2026 tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. Referans numaranızı öğrenmek için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle otomasyon sistemine giriş yapınız.

Otomasyona giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden “Harç Bilgileri” bölümüne girerek “Referans Numarası” kısmından numaranıza ulaşabilirsiniz.

Ödeme işlemini, aldığınız referans numarasıyla Halkbank şube veya ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme için aynı sayfada bulunan “Ödeme Yap” butonunu tıklamanız yeterlidir.

AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

Değerli Öğrencilerimiz,

Kayıt yenileme işlemleri 6 Mart Cuma 23.59'a kadar devam edecektir. AKSİS-AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim-Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranızı alarak Halkbank şube/ATM'lerinden veya otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ödemenizi yapabilirsiniz.