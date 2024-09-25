İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde kişilere özel sınav iddiası

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:01

Sayıştay raporlarında birçok usulsüzlüğün ortaya çıktığı İzmir Demokrasi Üniversitesi, YÖK’ün açtığı Görevde Yükselme Sınavı’na dahil olmayarak kendi bünyesinde sınav açtı. AKP’den milletvekili aday adayı da olan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in rektörlüğündeki üniversitenin bu hamlesi ve sınavın yanında mulakatın da olması “torpil” iddialarını gündeme getirdi.

EĞİTİM İŞ: KİŞİLERE ÖZEL SINAV MI?

Konu hakkında Eğitim-İş Yükseköğretim İzmir Şube Başkanı Elbey Kale, “İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin bu sınav takvimine uymayıp keyfiliği devam etmektedir. Önceden belirlenen kadrolar kişilere yazılı sınav yapılmasına ilave bir de mülakat eklenerek sınav adaletini zedeleyecek adım atacaktır. Burada kişilere özel sınav mı sorusu akla gelmektedir. Geçmişte yazılı sınavlarda başarılı olan memurlar mülakatta elendiği, rektöre yakın, ihalelerde imzası olan memurlara kadrolar dağıtıldığı görülmüştür. Üniversitede kadro, unvan dağıtımında hakkında bir sürü şaibe olan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in bu konuda ne yapacağı merak konusudur. Eğitim iş olarak bu sürecin çok dikkatli takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

REKTÖR TUNÇSİPER: YARGI YOLU AÇIK

İddiaları “Yargı yolu açık” diyerek yalanlayan rektör Tunçsiper, “Yazılı sınav yapılıyor. Kağıtlar değerlendiriliyor ve en son kamera karşısında sözlü mülakat yapılıyor. Hepsinin değerlendirmesi ayrı. Sözlüyü de kamera kayıtları altına alıyoruz. Dolayısıyla her şey belgeli. Sınavlar son derece şeffaf yapılıyor. Daha önceki yıllarda da yaptık bir itiraz olurdu, mahkemeye gidilirdi” diye konuştu. Tunçsiper, mevzuata göre üniversitenin de Görevde Yükselme Sınavı açma yetkisinin olduğunu sözlerine ekledi.