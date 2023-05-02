İzmir Felsefe Günleri “Yavaş Yaşam” teması ile başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğiyle, 4 Mayıs’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan İzmir Felsefe Günleri “Yavaş Yaşam” temasıyla 11. kez felsefecileri bir araya getirecek.
Her yıl Mayıs ayında çeşitli temalar ekseninde düzenlenen İzmir Felsefe Günleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün işbirliğiyle, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Yavaş Yaşam” temasıyla yapılacak. 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te yapılacak etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Levent Aysever üstlenecek.
Daha önce "Aydınlanma ve Din", "Yasa, Şiddet ve Adalet", "Sanatın Halleri", "Ütopya", "Bilim, Teknoloji, Ekoloji", "Farklılıkların Mekânı Kent", "Tanıma ve Tanınma: Ben ve Öteki" başlıklarının ele alındığı Felsefe Günleri'nde yine güncel meselelerin kamusal alanda diyalog ve tartışma yoluyla görünürlük kazanması amaçlanıyor.
Program akışı şöyle:
Saat 13:00 - Açılış Konuşmaları
Bülent Köstem – Cittaslow Koordinatörü
Prof. Dr. Levent Aysever – Düzenleme Kurulu Başkanı/ DEÜ Felsefe Bölümü
Birinci Oturum Saat: 13.30-15.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu / Dokuz Eylül Üniversitesi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Senem Kurtar / Gaziantep Üniversitesi
Kapitalist Kentlerin Çelişkili Dokusu: Heterotopi/Heterotopya Olarak Cittaslow ya da “Sakin Kent”
Prof. Dr. Kubilay Aysevener / Dokuz Eylül Üniversitesi
Hızlılık ve Yavaşlık İkileminde Kentli Olmak
Dr. Bülent Şık / BAYETAV
Yeryüzünden Ayrılmak: İnsan, Teknolojik Hayat ve Başka Gezegenlerde Yaşam
İkinci Oturum Saat: 15.45- 17.45
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eren Rızvanoğlu / İzmir Demokrasi Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Selda Taşdemir Afşar / Hacettepe Üniversitesi
Neoliberalizm Kıskacında Cittaslow (Sakin Kent) Mümkün Mü? Olanaklar ve Sınırlılıklar
Dr. Umut Morkoç / Adıyaman Üniversitesi
Başka Bir Bilim Mümkün (mü?)
Bülent Köstem / Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü
Koskoca Metropol Hiç Sakin Olur Mu?
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