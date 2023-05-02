İzmir Felsefe Günleri “Yavaş Yaşam” teması ile başlıyor

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:55

Her yıl Mayıs ayında çeşitli temalar ekseninde düzenlenen İzmir Felsefe Günleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün işbirliğiyle, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Yavaş Yaşam” temasıyla yapılacak. 4 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te yapılacak etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Levent Aysever üstlenecek.

Daha önce "Aydınlanma ve Din", "Yasa, Şiddet ve Adalet", "Sanatın Halleri", "Ütopya", "Bilim, Teknoloji, Ekoloji", "Farklılıkların Mekânı Kent", "Tanıma ve Tanınma: Ben ve Öteki" başlıklarının ele alındığı Felsefe Günleri'nde yine güncel meselelerin kamusal alanda diyalog ve tartışma yoluyla görünürlük kazanması amaçlanıyor.

Program akışı şöyle:

Saat 13:00 - Açılış Konuşmaları

Bülent Köstem – Cittaslow Koordinatörü

Prof. Dr. Levent Aysever – Düzenleme Kurulu Başkanı/ DEÜ Felsefe Bölümü

Birinci Oturum Saat: 13.30-15.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu / Dokuz Eylül Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Senem Kurtar / Gaziantep Üniversitesi

Kapitalist Kentlerin Çelişkili Dokusu: Heterotopi/Heterotopya Olarak Cittaslow ya da “Sakin Kent”

Prof. Dr. Kubilay Aysevener / Dokuz Eylül Üniversitesi

Hızlılık ve Yavaşlık İkileminde Kentli Olmak

Dr. Bülent Şık / BAYETAV

Yeryüzünden Ayrılmak: İnsan, Teknolojik Hayat ve Başka Gezegenlerde Yaşam

İkinci Oturum Saat: 15.45- 17.45

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eren Rızvanoğlu / İzmir Demokrasi Üniversitesi

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Selda Taşdemir Afşar / Hacettepe Üniversitesi

Neoliberalizm Kıskacında Cittaslow (Sakin Kent) Mümkün Mü? Olanaklar ve Sınırlılıklar

Dr. Umut Morkoç / Adıyaman Üniversitesi

Başka Bir Bilim Mümkün (mü?)

Bülent Köstem / Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü

Koskoca Metropol Hiç Sakin Olur Mu?