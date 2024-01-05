‘İzmir’in Çalıkuşu’ umut oldu

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Beydağ ilçesine bağlı köy okuluna tayin olan 17 yıllık öğretmen Evrim Mutluay, farklı eğitim uygulamaları ve hazırladığı projelerle öğrencilerinin yanı sıra velilerinin de motivasyonunu artırıyor. Adagüre Mahallesi’ne iki yıl önce öğretmen Evrim Mutluay’ın tayin edilmesiyle adeta öğrencilerin de köyün de kaderi değişti. İlk olarak öğrencilerin okula ilgisini artırmak için “Patili Okul” projesini başlatan Evrim öğretmen, okuldaki depoyu kediler için konforlu bir yuvaya dönüştürdü. Kedilerle işlenen dersler sayesinde öğrencilerin okula bağlılığı ve derslerdeki başarısı da arttı. Evrim öğretmen, eğitim döneminin başında ise öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çeşitli metotlar geliştirdi. Okulun bahçesinde sera alanı, parkurlar ve çeşitli oyun alanları oluşturan genç öğretmen, hayvan ve doğa sevgisinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözetip, tüm zamanını öğrencilerin sosyal gelişimi için etkinlikler düzenleyerek geçiriyor.

MUTLUAY: ÇOCUKLARIMIZLA ÇOK MUTLUYUZ

Köy okulunda görev yapmanın ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Mutluay, şunları kaydetti: “Biz okulumuzda sıra dışı bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Doğa temelli bir eğitim yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla doğal oyuncaklar üretiyoruz, bahçemizde seramız var. Yine onların ihtiyaçlarına göre bahçemizi düzenledik ve istasyonlar kurduk. Seramız var, çocuklar orada sebze, meyve yetiştiriciliğini öğreniyor. Çocuklarımızla çok mutluyuz.” Mutluay, “Patili dostlarımızla bir aradayız. Çocuklar onların bakım sorumluluklarını alıyorlar. Çok güzel bir iletişim geliştirdiler. Bir çocuk, iletişim ve problem çözme becerilerini kazanarak okuldan çıkmalı diye düşünüyorum. Çocuğun aktif olduğu, merkezinde öğrencinin olduğu bir okul ortamı, her zaman çocukları daha mutlu ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak çoğunlukla dışarıda bahçenizi çok iyi kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.