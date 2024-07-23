İzmirli bilim insanına uluslararası ödül

Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:46

Geçen yıllarda Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı, “Dünyadaki En Etkili Bilim İnsanları” listesinde de yer alan Prof.Dr. Arif Hepbaşlı’nın uzun yıllardır “Ekserji” yani enerjinin kalitesi alanında yürüttüğü akademik çalışmalar bu kez de International Association of Green Energy (Uluslararası Yeşil Enerji Derneği) tarafından ödüllendirildi.

DÜNYADA ÜÇ BİLİM İNSANINDAN BİRİ

Prof.Dr. Arif Hepbaşlı ödülünü geçtiğimiz günlerde, Çin’in, Ningbo kentinde gerçekleştirilen törende aldı. Yeşil enerjinin tüm alanlarında akademi, sanayi ve toplum genelinde eğitim ve bilgi alışverişi için bir ağ oluşturmak üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan International Association of Green Energy, 2021 bu yana enerji alanında başarılı çalışmalar yürüten bilim insanlarını ödüllendiriyor. Dernek tarafından yapılan biyometrik analizler sonucunda “Ekserji” alanında en fazla bilimsel çalışması olan dünyada üç bilim insanından biri olan Prof.Dr. Arif Hepbaşlı, aldığı ödül ile ülkemizin de gururu oldu.

12 yıl önce Yaşar Üniversitesi’nde İzmir ve Ege Bölgesi’nin ilk enerji sistemleri mühendisliği bölümünün kurucularından olan Prof.Dr. Hepbaşlı, böyle bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, “43 yıllık meslek yaşamım var. Bunun 10 yılı İzmir sanayisinde çeşitli sektörlerde çalışarak geçti. Sonrasında yurtiçi ve yurtdışında farklı üniversitelerde çalıştım. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda yer aldım. Bu başarıya götüren en önemli konulardan biri uluslararası alanda akademik izler vardır. Bilimsel olarak bunun adı “ h- index” bu akademisyenlerin performans göstergesidir. Ben buna akademik ayak izi diyorum. Akademik ayak izim ve uzun yıllara dayanan akademik çalışmalarım sonucunda layık görüldüm. Bu alanda çalışmalarıma öğrencilerimden de aldığım güç ile devam edeceğim” dedi.