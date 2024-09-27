Kadem Özbay, ‘Tehlikeyi hatırlatmak zorundayız’ diyerek MEB’i uyardı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, İHH ve Eğitim-Bir-Sen işbirliği ile 2013 yılında “İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi” başlatıldı. Geçen yıl ise MEB, İHH ve Eğitim-Bir-Sen söz konusu proje kapsamında beş yıllık bir işbirliği protokolü imzaladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edilecek projenin amacını İHH “Bu proje; savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık, kaza vb. nedenlerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde anne/babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir” şeklinde açıklıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise projenin tehlikeli ve kabul edilemez bir noktaya geldiğini belirterek “Çocukların cep harçlıklarını toplama bahanesiyle yapılan bu uygulama, hem etik hem de hukuki açıdan büyük sorunlar barındırmaktadır. Eğitim-İş olarak, bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Ancak tüm uyarılarımıza karşın, bakanlık okullarda bu hukuksuz uygulamayı ısrarla sürdürmektedir” dedi.

‘ETİK DEĞİL’

Uygulama kapsamında hazırlanan videoda, sınıfta Atatürk resminin yer almamasına tepki gösteren Özbay, “Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine düşman olan bu üç yapının, laiklik ve bilimsellik düşmanlığı burada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Daha reşit olmayan çocuklardan, kumbaralar aracılığıyla para toplanması, çocukların gelişimlerine zarar vermektedir. Üstelik bu süreçte, öğretmenler de büyük bir baskı altına alınmakta, onlardan taahhütler istenmektedir. Bu, yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki açıdan da kabul edilemez bir durumdur. Sınıflara yerleştirilen İHH kumbaralarının arkasında yatan tehlikeyi bir kez daha hatırlatmak zorundayız” diye konuştu.

Özbay son olarak şunları söyledi: “Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Reşit olmayan çocuklardan para toplanması, her şeyden önce etik değildir ve kabul edilemez. Ayrıca, öğretmenlere de bu para toplama işlerinde baskı yapılmakta ve onlardan taahhütler istenmektedir ki bu durum tamamen hukuk dışıdır. Gönüllülük esasını aşan, neye hizmet ettiği belirsiz bu uygulamanın derhal iptal edilmesi şarttır. MEB, belli çevrelere para toplamak yerine, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yardım etmeli ve asli işine dönmelidir. Eğitim-İş olarak bu rezalete sessiz kalmayacağız ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”