Kadir Has Üniversitesi akademik üretkenlikte fark yaratıyor

Akademik araştırmalara verdiği öncelik ve uluslararası alanda artan görünürlüğüyle dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi, bu yıl disiplinler arası bilim alanında önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, bu yıl 251–300 bandına yükselerek kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu yükseliş; araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, disiplinler arası projelerin desteklenmesi ve akademik mükemmelliğin artırılması yönünde kararlı bir stratejinin sonucu olarak öne çıkıyor.

Bu yılki sıralamada dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise Türkiye’nin gösterdiği güçlü katılım oldu. Türkiye, ISR 2026 Disiplinler arası Bilim Sıralaması’nda 82 üniversiteyle dünya genelinde en fazla katılım gösteren ikinci ülke konumuna ulaştı. Bu geniş temsil içerisinde Kadir Has Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 5. sırada yer alarak ulusal ölçekteki iddiasını da pekiştirdi.

THE Disiplinler arası Bilim Sıralaması; üniversitelerin farklı araştırma alanlarının kesişim noktalarında yürüttükleri bilimsel üretimi, disiplinler arası iş birliklerini ve araştırma süreçlerinin bütüncül etkisini ölçen kapsamlı bir değerlendirme sistemiyle hazırlanıyor. Kadir Has Üniversitesi’nin bu alandaki yükselişi, üniversitenin bilimsel üretkenliğe yaptığı yatırımların ve disiplinler arası çalışmaları teşvik eden güçlü araştırma kültürünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

“Araştırma vizyonumuzu disiplinler arası iş birlikleriyle şekillendiriyoruz.”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, elde edilen başarının üniversitenin araştırma odağını yansıttığını belirterek; “Kadir Has Üniversitesi olarak araştırma vizyonumuzu disiplinler arası iş birliklerini merkeze alarak şekillendiriyoruz. Bu yıl Disiplinler arası Bilim Sıralamasında üst banda yükselmemiz, akademik kadromuzun üretkenliği ve üniversitemizin araştırma kültürünü geliştirme konusundaki kararlılığının bir sonucudur. Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın bu süreçlere aktif katkısı, küresel bilim dünyasında daha görünür olmamızı sağlıyor” dedi. Prof. Dr. Feyiz, üniversitenin bilimsel üretimini artırmaya yönelik stratejilerine dikkat çekerek, “Amacımız, üniversitemizi yalnızca ulusal değil, uluslararası bilimsel arenada da referans alınan bir araştırma kurumu haline getirmektir. Bu başarı, doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Kadir Has Üniversitesi Hakkında: Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen hayırsever iş insanlarından Kadir Has’ın eğitime kalıcı bir katkı sunma vizyonuyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurucusunun “ülkeme hizmet etmek istiyorum” sözüyle şekillenen üniversite, nitelikli eğitimi toplumla bütünleştiren bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir. Disiplinler arası akademik yapısı, araştırma odaklı vizyonu ve yenilikçi eğitim modelleriyle dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerini yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda eleştirel düşünme, etik sorumluluk, toplumsal duyarlılık ve küresel farkındalık gibi çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmayı hedeflemektedir.

İstanbul’un tarihi dokusu içinde yer alan kampüsüyle kültürel mirasla çağdaş eğitimi bir araya getiren üniversite, bilgi üretiminde ulusal ve uluslararası ölçekte etki yaratmayı amaçlar. “Hayal et, keşfet, değiştir” felsefesiyle özgür düşünceyi destekleyen Kadir Has Üniversitesi, bilimsel gelişimi teşvik eden, toplumsal sorunlara çözüm üretmeye yönelik bir öğrenim ortamı sunar. Kalite güvencesini tüm akademik ve idari süreçlerine entegre eden üniversite; şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini sürekli olarak geliştirir. Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings gibi uluslararası listelerin yanı sıra Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) gibi ulusal saygın listelerde de adından söz ettiren Kadir Has Üniversitesi, bugünün değil yarının dünyasına yön verecek bireyler yetiştirme hedefiyle, Türkiye’nin geleceğine değer katmaya kararlılıkla devam etmektedir.