Kadir Has Üniversitesi, THE Impact Rankings 2025’te Yükselişte…

Kadir Has Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings 2025 sonuçlarında elde ettiği başarısı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl genel sıralamada 301–400 bandında yer alan üniversite, bu yıl artan küresel rekabete rağmen 201–300 bandına yükselişiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarındaki başarısını kanıtlıyor.

Bu yıl sıralamaya katılan üniversite sayısının 1.963’ten 2.318’e yükselmesi ve Türkiye’den katılımın ise 90’dan 108’e çıkması, değerlendirmelerdeki rekabeti daha da artırdı. Bu zorlu tabloda Kadir Has Üniversitesi, yalnızca genel başarılarıyla değil, belirli alanlardaki dikkat çekici performansıyla öne çıkıyor. Bu başarılar doğrultusunda Kadir Has Üniversitesi, genel sıralamada Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 8’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada yer alıyor.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Başlığında Türkiye Liderliği

Üniversite, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” başlığında hem Türkiye genelinde hem de vakıf üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer alıyor. Dünya genelinde ise 28’inci sıradaki yeriyle bu alandaki en başarılı yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu başarı, üniversitenin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, adalet temelli bir eğitim anlayışına verdiği önemin altını çiziyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Küresel Başarı

Kadir Has Üniversitesi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde Türkiye genelinde ve vakıf üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer alırken, dünya genelinde ise 29’unculuğa yükselişiyle fark yaratıyor. Kadının akademide ve sosyal yaşamda daha görünür hale gelmesi adına yürütülen çalışmalar, üniversitenin bu alandaki kararlılığını ve vizyonunu ortaya koyuyor.

Pek Çok Farklı Kategoride Güçlü Performans

Kadir Has Üniversitesi, “Nitelikli Eğitim” alanında Türkiye genelinde 12’nci, vakıf üniversiteleri arasında 2’nci, dünyada ise 101–200 bandında yer alıyor. “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kategorisinde ise Türkiye genelinde 6’ncı, vakıf üniversiteleri arasında 1’inci sırada bulunuyor. Ayrıca “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” gibi başlıklarda da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek performans sergiliyor. Bu kapsamlı başarısı sayesinde Kadir Has Üniversitesi, Türkiye genelinde tüm üniversiteler arasında 8’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sıraya yerleşiyor. Üniversite, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projeler ve topluma katkı sağlayan çalışmalarıyla yalnızca akademik başarıda değil, küresel sorumluluk anlayışında da öncü rol üstleniyor.