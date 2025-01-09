Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:22

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:22

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala duyurulan gelişim raporu uygulaması gündemdeki yerini aldı. Peki, Karneler kalktı mı? 1. sınıflara karne verilmeyecek mi?

KARNELER KALKTI MI, 1. SINIFLARA KARNE VERİLMEYECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçecek.

TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.

VELİLERE REHBERLİK VE SOMUT ÖNERİLER

Gelişim raporları, öğrencilerin ilerlemesini detaylı bir şekilde velilere sunmayı hedefliyor. Öğretmenler, değerlendirme süreçlerinde kullandıkları gelişimsel ölçütler doğrultusunda, velilere rehberlik sağlıyor. Ayrıca bu raporlar, çocukların sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek için somut öneriler içeriyor.

GELİŞİM RAPORUNA NEREDEN BAKILACAK?

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik bu yenilik, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak. Gelişim raporlarına veliler, "e-Okul" sistemi üzerinden de erişebilecek. Gelişim raporlarının hazırlanmasında, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemleri incelendi. Akademisyenler ve öğretmenlerle yapılan toplantılar sonucunda, öğretme ve öğrenme süreçlerinin detaylı değerlendirilebilmesi için rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları geliştirildi.