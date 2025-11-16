Kasım ara tatili bitiyor: Milyonlarca öğrenci yarın okula dönüyor!

Kasım ayı ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci yarın yeniden ders başı yapacak.

Bir haftalık tatil sürecinin ardından okullarda hareketlilik yeniden başlarken, öğretmenler de ikinci dönemin ilk ara tatilinden sonra sınıflarına dönmeye hazırlanıyor.

MEB tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan kasım seminerleri de ara tatilde çevrimiçi olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kararı, “10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz” diyerek duyurmuştu.

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.