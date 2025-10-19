2025-2026 eğitim öğretim yılı bu sene bilindiği üzere 8 Eylül'de başladı. Öğrenciler 1,5 ayı geride bırakmaya hazırlanırken gözler 2025 ara tatil tarihine çevrildi. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2025 birinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak?

KASIM ARA TAT İL TARİHLERİ 2025-2026

Kasım ayı ara tatili 10 Kasım'da başlayacak ve 14 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından ara tatile başlayacak. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise öğrenciler okullara dönecek.

B İRİNCİ D ÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem 16 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesi ile sonlanacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.