Kayıt skandalıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi yeni bir usulsüzlükle çalkalanıyor: Sahtecilikte sınır yok!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

Pamukkale Üniversitesi’nde yabancı öğrencilerin parayla üniversiteye kaydedilmesi skandalının gazetemiz tarafından ortaya çıkarılmasının yankıları sürüyor. Skandalda adı geçen iki memurun açığa alınmasının ardından söz konusu olayla ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, yabancı öğrencilerin notlarındaki değişiklikler o dönemde doğum izninde olan bir personelin sisteminden yapıldı.

İddiaya göre şu an hakkında soruşturma devam eden ve olayın yaşandığı dönemde doğum izninde olan personelin sisteme giriş şifresi, “Sen izindeyken biz senin puan hesaplama yetkini kullanmak istiyoruz” denerek istendi. İddiaya göre kayıt usulsüzlüğü, bu yolla kendisinin hesabından yapıldı.

‘HABERLERDEN ÖĞRENDİM’

Yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren personelin yakın çevresine konuya ilişkin şunları söylediği öğrenildi:

“Olaylar yaşandığında ücretsiz izindeydim. Olaylara dahilmişim gibi görünmemin nedeni şifremin kullanılmış olması. Ben orada olmadığım için sürece ilişkin bir fikrim yok. 19 Ocak’ta açığa alındım, neden açığa alındığımı mayıs sonunda öğrendim. Bana ‘Usulsüzlük nedeniyle açığa alındın’ dendi, detaylı bir bilgilendirme yapılmadı. Olayın adli makamlara yansıdığı, bana da savunma için hak verileceği ve sabırla o günü beklemem gerektiği söylendi. Ben orada bir kişiyle çalışıyordum ve şifremi ona vermiştim. KPSS ile atanmış 5 yıldır çalışan bir memurdum. ‘Sen izindeyken biz senin şifreni, puan hesaplama yetkini kullanmak istiyoruz’ denildi. Evet şifremi zorla vermedim. Ama iş arkadaşlarımdan herhangi bir kötülük görmediğim için böyle bir şey yapacaklarını düşünmedim. Benimle birlikte açığa alınan kişiler vardı. Onlar görevine döndü ama ben dönemedim. Şifremi kendim verdiğim için dönememişim. Sanki usulsüzlük yapılsın diye vermişim gibi muamele yapıldı. Soruşturmanın şu anda ne aşamada olduğuna ilişkin de bir bilgim yok. Tüm gelişmeleri haberlerden öğreniyorum.”

Öte yandan iddiaları sormak için aradığımız Pamukkale Üniversitesi yetkilileri telefonlarımızı yanıtsız bıraktı.