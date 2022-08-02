"Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı" başvuru tarihleri ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları nasıl yapılır?

02 Ağustos 2022 Salı, 09:42

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 (yüz) kaymakam adayı alınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular bugün başladı. Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihleri arasından yapacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 (yüz) kaymakam adayı alınacak. İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.



