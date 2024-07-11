KESK'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu protestosu
KESK üyeleri, ÖMK’nin öğretmenlik mesleğini değersizleştirip iş güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
İstanbul Kadıköy İskelesi’nde eylem yapan KESK üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) öğretmenlik mesleğini değersizleştirip iş güvenliğini tehdit ettiğini, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini haykırdı.
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