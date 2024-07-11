KESK'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu protestosu

KESK üyeleri, ÖMK’nin öğretmenlik mesleğini değersizleştirip iş güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00
KESK'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu protestosu
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İstanbul Kadıköy İskelesi’nde eylem yapan KESK üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) öğretmenlik mesleğini değersizleştirip iş güvenliğini tehdit ettiğini, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini haykırdı.


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