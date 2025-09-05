Kırtasiyeci esnafı: ‘Zincir marketlerle yarışamıyoruz’

Okullar pazartesi günü açılacak. Kırtasiye esnafı dertli... Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman yaşadıkları sıkıntıları basın açıklamasıyla dile getirdi. Perakende Satış Yasası’nın çıkması gerektiğini belirten Küçükarzuman, “Her dükkan istedigi her şeyi satamaz. Zincir marketler yüzünden 22 işkolu zayıflıyor” dedi.

Küçükarzuman, “Zincir marketlerle yarışamıyoruz. Hükümetimizin kesinlikle önlem alması lazım” çağrısında bulundu.

Zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satıldıkça, her okul açılışında aldıkları malların ellerinde kalacağı kaygısını yaşadıklarını söyleyen Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerindeki yüzde 20 olan KDV oranının da sıfırlanması isteğini dile getirdi. Müfredat değişimi nedeniyle 2004’ten beri devletin ücretsiz verdiği 4.5 milyar adet kitabın çöp olduğunu ifade eden Küçükarzuman özel okulların ise kapalı devre kitap ve kırtasiye ürünü satışı yaptığını belirtti.

Okulların ticarethane olmadığını vurgulayan Küçükarzuman, “Sınıftan para toplayarak kitapçı ve kırtasiyeci olmayandan kitap temini yapılmamalıdır. Öğretmen istediği kaynağı öğrencisine söylesin öğrenci ve velisi istediği yerden alsın” dedi.

KEÇİÖREN VE YENİMAHALLE DESTEĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden söz eden Küçükarzuman, Yenimahalle ve Keçiören Belediyeleri ile de anlaşma yaptıklarını söyledi. Küçükarzuman, Yenimahalle'de 3 bin öğrenciye 2 bin 500 lira, Keçiören’de 7 bin 400 öğrenciye biner lira kırtasiye desteği sağlanacağını ifade etti.