Konulara göre en iyi üniversiteler sıralaması açıklandı: ODTÜ ilk 10'da

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:06

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) “Konulara göre Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023”ü açıkladı. Sıralamada, 20 Türk üniversitesindeki çeşitli akademik disiplinlerdeki 133 programa ilişkin veriler bulunuyor. Bu programların 32'si gelişme göstermiş, 37'si gerilemiş, 54'ü ise yerini korumuş. Türkiye'den 10 programın ilk kez sıralamaya girdiği listede, ODTÜ 18 akademik disiplinle Türkiye'nin en iyi performans gösteren üniversitesi oldu, ODTÜ'yü 16 akademik disiplinle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) izliyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ise 15 akademik dalda sıralamada bulunuyor.

ABD üniversiteleri 32 konuda birinci sırada yer alıyor. Harvard Üniversitesi, geçen yıla göre iki artışla 14 dalda birinci olarak en güçlü performansı gösteren kurum oldu.

İngiliz üniversiteleri 15 konuda ilk sıralarda yer alırken, Oxford ve Cambridge üniversiteleri sırasıyla dört ve iki branşta lider konumda bulunuyor. ETH Zürih, üç dalda birincilik elde etmiş.

Çin listede en çok konu ekleyen ikinci ülke olmuş.

TÜRKİYE'DE ÖNE ÇIKANLAR

Sıralama üzerine yapılan analizde, Türkiye ile ilgili notlar şöyle:

“-ODTÜ'nün Petrol Mühendisliği programının başarısı, QS'in işveren itibarı göstergesinde ulusal lider olması ve güçlü istihdam beklentilerine işaret eden mükemmel performansından kaynaklanıyor.

-Gazi Üniversitesi Eğitim alanında 27. sırada yer alıyor. QS'in ölçütlerinde güçlü bir performans göstermesine rağmen altı sıra gerilemiş. QS'in Akademik İtibar Araştırması'na göre, uluslararası akademisyenler arasında Türkiye'nin en itibarlı bölümü.

-İTÜ, Petrol Mühendisliği ile Türkiye'nin en iyi 50 programını 45. sırada tamamlıyor. QS'in itibar araştırmasına göre, işveren itibarının azalması nedeniyle bu giriş de altı sıra gerilemiş.

-İTÜ 12 basamak yükselerek dünya genelinde 134. sıraya yerleşen Makine Mühendisliği programı ile Türkiye'nin en çok gelişme gösteren bölümüne de ev sahipliği yapıyor.

-Türkiye Mühendislik disiplinlerinde öne çıkıyor. En üst sıralarda yer alan 10 akademik disiplinden üçü Petrol Mühendisliği, ikisi Maden Mühendisliği ve biri de İnşaat Mühendisliği alanında.

-Çankaya Üniversitesi Matematik programı, QS'in iki araştırma ölçütünde Türkiye'nin en iyi performans gösteren programı ve hem ‘’Makale Başına Atıflar‘‘ hem de ‘‘H-Endeksinde‘‘ ülkenin en yüksek puanını aldı.

-İTÜ, Uluslararası Araştırma Ağı'na göre Türkiye'nin en iyi uluslararası araştırma kurumlarından biri ve bu alanda ülkenin en yüksek iki puanına sahip: Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği.

KALİTE ARTMALI

QS Başkan yardımcısı Ben Sowter, Türk yükseköğretim sistemiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye son yıllarda yükseköğretime büyük yatırım yaptı. 2002'den bu yana üniversite sayısı iki kattan fazla arttı ve ülkedeki öğrenci sayısı hızla yükseldi. Dolayısıyla, Türkiye'nin sürekli genişleyen bir kapasitede öğretim kalitesini nasıl koruyabileceği ve geliştirebileceği sorusu ortaya çıkıyor. Bölgesindeki en iyi mühendislik programlarından bazılarına sahip olan Türkiye'nin odaklanabileceği alanlardan biri, üniversiteleri tarafından üretilen araştırmaların kalitesini ve etkisini arttırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye uluslararası işbirliğini arttırmalıdır. QS sıralamaları sınır ötesi araştırmalara büyük önem vermektedir ve Türkiye'nin Uluslararası Araştırma Ağı puanı küresel ortalamanın gerisinde olduğundan, uluslararası akademik çabalarda öncü olmak başarıya giden açık bir yoldur. Bu da Türkiye'nin eksikliğini hissettiği bir diğer gösterge olan akademik itibarını artıracaktır."