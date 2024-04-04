Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri 4. kez Ayvalık’ta

"Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri", Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncü kez misafirlerini ağırlayacak. 19-21 Nisan’da düzenlenecek etkinlikte dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:08
Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri 4. kez Ayvalık’ta
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Köy Enstitüleri üzerine Türkiye'nin en önemli etkinlik dizisi olan "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri" 19-21 Nisan tarihlerinde dördüncü kez Ayvalık'ta gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dört yıl önce yaşama geçirdikleri ‘Fikir ve Kültür Günleri’nin dördüncüsünü geniş bir katılımla sürdürmekten ve geleneksel hale getirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Ergin, “19 Nisan günü başlayıp  21 Nisan akşamına kadar devam edecek olan etkinliklerde birbirinden değerli, kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklarla buluşacak; bu buluşmaya herkesi bekliyoruz” diye konuş.

Atölye Kültür Sanat organizasyonu Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik dizisinde dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"KOMÜNİST OSMAN" GÖSTERİMİ YAPILACAK

İlk olarak 19 Nisan akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in Aşık Veysel’in eserlerinden bir seçki ile İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da vereceği konserin ardından, 20 Nisan günü saat 16.00'da Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gazeteci-yazar Çiğdem Toker, iletişimci-yazar Ayşen Şahin ve Yay-Koop Başkanı Elif Akkaya'nın katılacağı panel düzenlenecek.

21 Nisan günü saat 16.00'da yine Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde şair ve yazar Ahmet Ümit'in gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek etkinlikler aynı gün akşamı saat 20.30'da aynı salonda "Komünist Osman" adlı belgesel gösterimi ile son bulacak.


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