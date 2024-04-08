Köy Enstitüleri İzmir’de konuşulacak

Ulusal Eğitim Derneği, İzmir’de “Bozkırda açan çiçek; Köy Enstitüleri” başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:27
Köy Enstitüleri İzmir’de konuşulacak
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Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere dönemin milli eğitim bakanı olan Hasan Âli Yücel tarafından hayata geçirilen Köy Enstitüleri İzmir’de konuşulacak. 

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şube Başkanı Münevver Aktaş moderatörlüğünde 15 Nisan saat 17.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Bozkırda açan çiçek; Köy Enstitüleri” başlıklı bir söyleşi yapılacak. 

Söyleşide Köy Enstitüsü mezunu Mevlüt Kaplan, Hasan Âli Yücel’in torunu akademisyen Güzel Yücel Gier, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Danışmanı ve Atatürk araştırmacısı Ahmet Gürel ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şube Başkanı Özgün Utku söz alacak.

Konak ADD Korusu da söyleşi öncesi kısa bir konser verecek.


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