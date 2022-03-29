KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenen haber geldi

29 Mart 2022 Salı, 10:26

Sağlık Bakanlığı, 10 bin personel alımı için başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden gerçekleştirdi. KPSS-2022/5 tercih kılavuzuyla tamamlanan başvuruların ardından yerleştirme sonuçları da nihayet belli oldu.

KPSS 2022/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/5 yerleştirme sonuçları 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da erişime açıldı.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracak, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğrenecekler.

KPSS 2022/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklaması şöyle:

"15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."