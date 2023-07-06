KPSS 2023 tercihleri başladı mı? KPSS-2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:05

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:05

KPSS-2023/1 tercihleri yurttaşlar tarafından aratılıyor. Adayların, lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

KPSS 2023 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?



Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2023 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine alınabilmele için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.