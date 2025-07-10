2025 yılına ait KPSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi atamalara ilişkin yerleştirme takvimi, yılın başında ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki, KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Takvime göre, KPSS-1 tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak gerçekleştirilmelidir.

2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.