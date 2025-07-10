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KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

10.07.2025 10:32:00
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Haber Merkezi
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KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Kamu personeli adaylarının gözü, ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen KPSS-1 tercih başvuru kılavuzunda. Peki, KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

2025 yılına ait KPSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi atamalara ilişkin yerleştirme takvimi, yılın başında ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki, KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Takvime göre, KPSS-1 tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak gerçekleştirilmelidir. 

2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

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