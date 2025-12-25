Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açılan KPSS-2025/2 tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirdi. 18 Aralık’ta başlayan tercih süreci bugün sona ererken, başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlara ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, KPSS-2025/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2025/2 merkezi atama tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS-2025/2 TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’de başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık 2025 günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların tercihlerini tamamlamak için bu gece 23.59’a kadar süreleri bulunuyor.

KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 19–26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan KPSS-2024/2 tercih sonuçları 3 Ocak 2025’te ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların benzer tarihlerde erişime açılması bekleniyor.