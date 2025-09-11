Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi oturumları, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS için 13-14 Eylül'de otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay bedava mı?

KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te,

2. Oturum 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.45’te,

3. Oturum 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğle oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, hafta sonu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.

7 Eylül Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) giren adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmişti.

Yine aynı şekilde 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak KPSS Alan Bilgisi oturumları için de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.

Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi Oturumları için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.