KPSS Lisans Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları bugün gerçekleşti. Peki, KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır? KPSS Lisans Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı. İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi. KPSS Lisans Alan Bilgisi 2'nci oturumu ise öğleden sonra yapıldı. 'Hukuk', 'İktisat' ve 'Maliye' sorularının yer aldığı 2'nci oturumda da adaylar, sınav salonlarında ter döktü.
Adaylar yarın ise 'İşletme', 'Muhasebe', 'İstatistik' sorularının yer aldığı 3'üncü oturum sınavına katılacak.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. KPSS Lisans Alan Bilgisi sonucu 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS PAUN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre
çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B – X )] – S
KISALTMALAR
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır
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